Решивший покинуть реалити-шоу Дима
Кварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом парень
поставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.
Решивший покинуть реалити-шоу Дима
Кварацхелия позвал за собой возлюбленную Дану Николенко. При этом парень
поставил невесте, которая находится в интересном положении. Жестокое условие.
Для обоих
участников "Дома-2" ребенок будет первым и желанным. Однако последний разговор
Даны с ведущей телестройки Ольгой Орловой заставляет засомневаться в серьезных
намерениях Димы.
Орлова возмущена тем, что девушка согласилась уйти за
женихов в своем положении, поскольку у влюбленных нет материальной возможности
обеспечить будущую семью вместе с малышом. Орлова спросила, об этом ли мечтала
Николенко, передает Dom2life.ru.
"Мы хоть
здесь тебя как-то сможем защитить. Дана, нельзя уходить. Вы что будете там
свежим воздухом питаться?" – недоумевает ведущая. Участница "Дома-2"
попыталась оправдать возлюбленного его обещаниями и уверениями в финансовой состоятельности.
На это
Орлова сделала "ход конем". Она рассказала Николенко, что Кварацхелия поставил ей жестокое условие. "Он психанул,
когда ты думала уходить, и сказал: "Не хочет идти за мной,
пусть аборт делает!" Это что вообще такое?", – сказала ведущая. После этих
слов Дана разрыдалась в голос.
Ранее Дима говорил о
том, что его родители пришли в восторг от радостной новости о
беременности будущей невестки. По словам парня, к Дане они относятся очень
хорошо.