Андрея Попова, более известного как бог Кузя, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Пресненский суд Москвы признал его виновным в создании тоталитарной секты и мошенничестве, причем в особо крупном размере

Андрея Попова, более известного как бог Кузя, приговорили к пяти годам колонии общего режима. Пресненский суд Москвы признал его виновным в создании тоталитарной секты и мошенничестве, причем в особо крупном размере, сообщает агентство РИА Новости.Напомним, Андрей Попов организовал свою секту в 2007 году. Сначала он выдавал себя за священнослужителя, а позднее объявил себя богом. Известно, что в религиозном объединении часто применялись физические наказания. Адепты могли получить от 100 до 300 ударов плетью или ремнем.