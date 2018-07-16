В саду Эрмитаж в Москве
28-29 июля
пройдет Второй Большой Фестиваль
Италии/Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENIT при поддержке Посольства
Италии в Москве. На два дня парк станет порталом в яркую, вкусную, шумную
и веселую Италию.
В саду Эрмитаж в Москве
28-29 июля
пройдет Второй Большой Фестиваль
Италии/Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENIT при поддержке Посольства
Италии в Москве. На два дня парк станет порталом в яркую, вкусную, шумную
и веселую Италию.
Старт
фестивалю даст парад знаменосцев. Этот жанр возник после первых реконструкций
рыцарских турниров в середине прошлого
века в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарей
играли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанр
вырос в отдельный вид уличного искусства. "Игры флагов", как их называют, динамичное и незабываемое зрелище,
объединяющее музыку, акробатику и хореографию. На фестивале в Москве выступит
один из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.
На
главной сцене фестиваля выступят артисты и исполнители из России и Италии,
специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всеми
итальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. Меццо-сопрано
итальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena Диляра
Муравицкая и баритон Александр Полковников исполнят известные арии итальянской
оперы. С сольным концертом выступит певец и музыкант-виртуоз Альберто
Чикарелли.
А
вечером на большом экране можно будет
посмотреть новые итальянские комедии.
Отдельная
зона будет посвящена Итальянской ферме – часть парка преобразится и станет
копией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями.
А на соседнем Mercato можно будет приобрести фермерские продукты или
примерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы, и сделать отличные снимки
на фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда.
Основной
точкой притяжения станет, разумеется, зона итальянской кухни. Паста, пицца,
ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можно
будет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Piazza del Gusto.
Ценители
эксклюзивных вещичек смогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии –
посуду, украшения и аксессуары на настоящем итальянском Vintage Bazar.
В
зоне Italia D'Arte пройдут вернисаж
и мастер-классы по живописи. В Литературной зоне можно будет купить или
обменять на бук-кроссинге книги на итальянском языке или книги на русском языке
об Италии, а также послушать стихи на итальянском. Рядом будет работать школа Итальянского языка и увлекательный Лекторий,
Запланировать
свое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всех
гостей будут действовать специальные скидки на организацию поездки.
В
Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз.
Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большой
парусной яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.
Маленькие
гости тоже не останутся без внимания.
Для них предусмотрена зона Италия для детей – еще один довод в пользу того, чтобы отправится на фестиваль всей
семьей.
Веселые мастер-классы, анимация,
конкурсы и интересные задания, которые познакомят детей с Итальянскими
традициями.
Вход свободный.