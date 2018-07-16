В саду Эрмитаж в Москве 28-29 июля пройдет Второй Большой Фестиваль Италии/Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENIT при поддержке Посольства Италии в Москве. На два дня парк станет порталом в яркую, вкусную, шумную и веселую Италию.

В саду Эрмитаж в Москве28-29 июляпройдет Второй Большой ФестивальИталии/Grand Italia Fest, организованный Национальным Агентством Италии по Туризму ENIT при поддержке ПосольстваИталии в Москве. На два дня парк станет порталом в яркую, вкусную, шумнуюи веселую Италию.Стартфестивалю даст парад знаменосцев. Этот жанр возник после первых реконструкцийрыцарских турниров в середине прошлоговека в городе Ареццо. В средние века знаменосцы со стягами и гербами рыцарейиграли видную роль в военных походах, процессиях и торжествах. Сейчас жанрвырос в отдельный вид уличного искусства. "Игры флагов", как их называют, динамичное и незабываемое зрелище,объединяющее музыку, акробатику и хореографию. На фестивале в Москве выступитодин из самых известных коллективов Gruppo Storico Sbandieratori Fivizzano.Наглавной сцене фестиваля выступят артисты и исполнители из России и Италии,специально приглашенные на фестиваль. Итальянская опера и любимая всемиитальянская эстрада вживую будут звучать все выходные. Меццо-сопраноитальянского органного фестиваля Assoziazione Organistica Picena ДиляраМуравицкая и баритон Александр Полковников исполнят известные арии итальянскойоперы. С сольным концертом выступит певец и музыкант-виртуоз АльбертоЧикарелли.вечером на большом экране можно будетпосмотреть новые итальянские комедии.Отдельнаязона будет посвящена Итальянской ферме – часть парка преобразится и станеткопией канонических тосканских пейзажей с ее колоритными жителями и веселыми развлечениями.А на соседнем Mercato можно будет приобрести фермерские продукты илипримерить на себя роль винодела и научиться давить виноград под музыку и танцы, и сделать отличные снимкина фоне стогов сена, винных бочек и гроздей винограда.Основнойточкой притяжения станет, разумеется, зона итальянской кухни. Паста, пицца,ризотто, итальянское мороженое, десерты и кофе самого лучшего качества можнобудет отведать на стилизованной итальянской улочке и на Piazza del Gusto.Ценителиэксклюзивных вещичек смогут приобрести уникальные винтажные вещи из Италии –посуду, украшения и аксессуары на настоящем итальянском Vintage Bazar.зоне Italia D'Arte пройдут вернисажи мастер-классы по живописи. В Литературной зоне можно будет купить илиобменять на бук-кроссинге книги на итальянском языке или книги на русском языкеоб Италии, а также послушать стихи на итальянском. Рядом будет работать школа Итальянского языка и увлекательный Лекторий,Запланироватьсвое следующее путешествие в Италию гости смогут здесь же на Travel-Маркете. В дни фестиваля для всехгостей будут действовать специальные скидки на организацию поездки.Морской зоне фестиваля гостей ожидает сюрприз.Все желающие смогут примерить на себя роль капитана настоящей большойпарусной яхты, постояв за штурвалом и освоив азы навигации.Маленькиегости тоже не останутся без внимания.Для них предусмотрена зона Италия для детей – еще один довод в пользу того, чтобы отправится на фестиваль всейсемьей.Веселые мастер-классы, анимация,конкурсы и интересные задания, которые познакомят детей с Итальянскимитрадициями.Вход свободный.