Британское правительство планирует вложить в разработку нового боевого самолета свыше двух миллиардов футов до 2025 года. Называться он будет Tempest, или Буря, и заменит в ВВС страны многоцелевой истребители Typhoon. Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мей на открытии международного аэрокосмического салона в Фарнборо.

Британское правительство планирует вложить в разработку нового боевого самолета около 2,7 миллиардов фунтов до 2025 года. Называться он будет Tempest, или "Буря", и заменит в ВВС страны многоцелевой истребитель Typhoon. Об этом рассказала премьер-министр Великобритании Тереза Мей на открытии международного аэрокосмического салона в Фарнборо, пишет агентство ТАСС.Глава военного ведомства Гэвин Уильямсон добавил, что новой боевой машиной сможет управлять как человек, так и компьютер. Созданием самолета займется группа Team Tempest. В нее войдут крупнейший разработчик оружия на островах BAE Systems, европейский производитель ракет MBDA, а за двигатели будет отвечать Rolls Royce.И сегодня же Минобороны Великобритании озвучило свою новую стратегию развития ВВС. В ней говорится, что основой Королевских военно-воздушных сил станут американские истребители пятого поколения F-35. Но и от нынешних многоцелевых истребителей Typhoon военные оказываться не спешат. Они будут стоять на вооружении и регулярно проходить модернизацию примерно до 2040 года.Напомним, в конце июня Франция и Германия подписали соглашение о совместной разработке нового боевого самолета. В его создании будут участвовать компании Rafal и Eurofighter. Последняя, кстати, выпускает истребители Typhoon.