Медиахолдинг, которым руководит экс-депутат Госдумы, бывшая гимнастка Алина Кабаева, увеличит свою долю в Первом канале. Национальная медиагруппа выкупит часть акций у предпринимателя Романа Абрамовича.

Медиахолдинг, которым руководит экс-депутат Госдумы, бывшаягимнастка Алина Кабаева, увеличит свою долю в Первом канале. "Национальнаямедиагруппа" выкупит часть акций у предпринимателя Романа Абрамовича.Ходатайство холдинга о приобретении пакета акций рассмотрелаФедеральная антимонопольная служба. ФАС дала добро, сообщил замруководителя ведомстваАндрей Цариковский.Государство владеет контрольным пакетом акций Первогоканала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП"ИТАР-ТАСС", 3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканалау частных инвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% –у компании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальноймедиа-группе".По российским законам, иностранцы в России не могут владетьболее чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. РомануАбрамовичу пришлось решиться на продажу актива – 4% имеющихся у него акций "ОРТ-КБ"– после того, как он получил гражданствоИзраиля.Как сообщалось, "Национальная медиагруппа" намеренатакже выкупить медиахолдинг РБК у бизнесмена Михаил Прохорова. Компания ужеимеет активы в газете "Известия", в "РЕН-ТВ", "Пятомканале", русскоязычных версиях Discovery Channel и Eurosport. Экс-депутатГосдумы Алина Кабаева возглавляет совет директоров холдинга, напоминает .Эксперты уверены, что после завершения сделки редакционнаяполитика "Первого канала" не изменится. Они отмечают, что ситуация сАбрамовичем не похожа на ту, когда в начале 2000-х годов были лишены контролянад ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский и Владимир Гусинский. Как писали Dni.Ru, предприниматель влиял наинформационную политику телеканала лишь в то время, когда только его приобрел.В последнее же время внимания этому бизнесмен не уделял.