Медиахолдинг, которым руководит экс-депутат Госдумы, бывшая
гимнастка Алина Кабаева, увеличит свою долю в Первом канале. Национальная
медиагруппа выкупит часть акций у предпринимателя Романа Абрамовича.
Медиахолдинг, которым руководит экс-депутат Госдумы, бывшая
гимнастка Алина Кабаева, увеличит свою долю в Первом канале. "Национальная
медиагруппа" выкупит часть акций у предпринимателя Романа Абрамовича.
Ходатайство холдинга о приобретении пакета акций рассмотрела
Федеральная антимонопольная служба. ФАС дала добро, сообщил замруководителя ведомства
Андрей Цариковский.
Государство владеет контрольным пакетом акций Первого
канала. 38,9% принадлежат Росимуществу, еще 9,1% акций у ФГУП
"ИТАР-ТАСС", 3% – у ФГУП "ТТЦ Останкино". Остальные акции телеканала
у частных инвесторов: 24% – у компании "ОРТ-КБ" Абрамовича, еще 25% –
у компании "Растрком-2002", принадлежащей той же "Национальной
медиа-группе".
По российским законам, иностранцы в России не могут владеть
более чем 20% собственности какого-либо средства массовой информации. Роману
Абрамовичу пришлось решиться на продажу актива – 4% имеющихся у него акций "ОРТ-КБ"
– после того, как он получил гражданство
Израиля.
Как сообщалось, "Национальная медиагруппа" намерена
также выкупить медиахолдинг РБК у бизнесмена Михаил Прохорова. Компания уже
имеет активы в газете "Известия", в "РЕН-ТВ", "Пятом
канале", русскоязычных версиях Discovery Channel и Eurosport. Экс-депутат
Госдумы Алина Кабаева возглавляет совет директоров холдинга, напоминает .
Эксперты уверены, что после завершения сделки редакционная
политика "Первого канала" не изменится. Они отмечают, что ситуация с
Абрамовичем не похожа на ту, когда в начале 2000-х годов были лишены контроля
над ОРТ и НТВ бизнесмены Борис Березовский и Владимир Гусинский. Как писали Dni.Ru, предприниматель влиял на
информационную политику телеканала лишь в то время, когда только его приобрел.
В последнее же время внимания этому бизнесмен не уделял.