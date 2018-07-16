Актриса Наталья Громушкина прожила в браке с коллегой по цеху 36-летнним Ильей Оболонковым более шести лет. У пары есть общий ребенок – дочь Илиана, а старшего сына Громушкиной – Гордея артист принимает как своего.

Актриса Наталья Громушкина прожила в браке с коллегой поцеху 36-летнним Ильей Оболонковым более шести лет. У пары есть общий ребенок – дочь Илиана,а старшего сына Громушкиной – Гордея артист принимает как своего."Так получилось, что наши супружеские отношения постепенноисчерпали себя", – сообщила 42-летняя артистка журналистам. Актриса отметила, что и она,и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в состоянии найти новую любовь."С Ильей остались друзьями. Будем вместе растить нашудевочку, просто разъедемся по разным квартирам", – сообщила Громушкина. Также звездадобавила, что часто созванивается с Ильей – они советуются по тому или иномувопросу, особенно если дело касается детей или творческих проектов. Экс-супругпомогает Наталье с наследниками. Он часто навещает ребятишек и привозит подарки ивкусности. "А на прошлой неделе я улетала на ежегодный всероссийский фестивальвизуальных искусств в детский центр "Орленок". В качестве режиссера готовилацеремонию его открытия, которая была посвящена юбилею Владимира Высоцкого. Ссыном и дочкой в это время оставался бывший муж", – рассказала актриса.Добавим, что Оболонков был вторым супругом Громушкиной. Первыммужем артистки был актер Александр Домогаров.Их брак продлился пять лет, а развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла,что Гордей является сыном Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК. Исследование показало, что Домогаров не являетсякровным родственником мальчику, сообщает StarHit.