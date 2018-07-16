Актриса Наталья Громушкина прожила в браке с коллегой по
цеху 36-летнним Ильей Оболонковым более шести лет. У пары есть общий ребенок – дочь Илиана,
а старшего сына Громушкиной – Гордея артист принимает как своего.
Актриса Наталья Громушкина прожила в браке с коллегой по
цеху 36-летнним Ильей Оболонковым более шести лет. У пары есть общий ребенок – дочь Илиана,
а старшего сына Громушкиной – Гордея артист принимает как своего.
"Так получилось, что наши супружеские отношения постепенно
исчерпали себя", – сообщила 42-летняя артистка журналистам. Актриса отметила, что и она,
и ее уже бывший муж еще очень молоды, поэтому в состоянии найти новую любовь.
"С Ильей остались друзьями. Будем вместе растить нашу
девочку, просто разъедемся по разным квартирам", – сообщила Громушкина. Также звезда
добавила, что часто созванивается с Ильей – они советуются по тому или иному
вопросу, особенно если дело касается детей или творческих проектов. Экс-супруг
помогает Наталье с наследниками. Он часто навещает ребятишек и привозит подарки и
вкусности. "А на прошлой неделе я улетала на ежегодный всероссийский фестиваль
визуальных искусств в детский центр "Орленок". В качестве режиссера готовила
церемонию его открытия, которая была посвящена юбилею Владимира Высоцкого. С
сыном и дочкой в это время оставался бывший муж", – рассказала актриса.
Добавим, что Оболонков был вторым супругом Громушкиной. Первым
мужем артистки был актер Александр Домогаров.
Их брак продлился пять лет, а развод наделал много шума в прессе. Наталья уверяла,
что Гордей является сыном Александра, однако артист не признавал отцовства и настаивал на процедуре-ДНК. Исследование показало, что Домогаров не является
кровным родственником мальчику, сообщает StarHit.