16 июля Григорий Лепс отмечает 56-й день рождения. Одним из первых певца и композитора поздравил подопечный его продюсерского центра Александр Панайотов. Рано утром он вернулся с фестиваля искусств Славянский базар в Витебске и сразу поехал к человеку, при помощи которого певец смог заново и громко о себе заявить.

16 июля Григорий Лепс отмечает 56-й день рождения. Одним из первых певца и композитора поздравил подопечный его продюсерского центра Александр Панайотов. Рано утром он вернулся с фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске" и сразу поехал к человеку, при помощи которого певец смог заново и громко о себе заявить."С Гришей мы часто спорим в вопросах, которые касаются творчества, – признался Александр Панайотов в эксклюзивном интервью Dni.Ru. – Например, он советует мне какую-то песню, а мне она не нравится, и я пытаюсь убедить, что странно меня мерять по его лекалу. Но он настолько на меня не давит, не кричит, что все решаем миром. А все, что касается стиля и имиджа, решаю я сам. Наше общение строится на принципах взаимного уважения"."Вообще, когда Лепс предложил мне с ним поработать, я долго думал, а потом понял: с этим человеком можно сварить кашу, и эта каша будет вкусной!" – продолжает Панайотов."Сегодня для меня Лепс – не только продюсер, друг и наставник, – улыбается Александр. – Это для меня отец родной! Дело в том, что с биологическим отцом мои отношения не сложились так же хорошо, как с Лепсом, который в итоге вкладывает в меня всю душу. И Лепса я называю просто – "Папа".Рассказал Панайотов и про подарки, которые приготовил Лепсу. Это красивая старинная грузинская икона, куртка от Ямамото, которую Григорий давно хотел, и вырезанная на заказ из дерева надпись "Лепс", которая при наклоне трансформируется в "отец". Все эти подарки не только дорогие, но и не формальные, выбраны с большой фантазией и любовью. Лепс их достоин, ведь он вывел Панайотова из некоторого забытья в число самых популярных и востребованных исполнителей страны, подарил ему вторую творческую жизнь.