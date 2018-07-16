После чемпионата мира по футболу в России интерес к лидеру лондонского Челси Эдену Азару активно проявляют представители Барселоны и Реала. Однако англичане не собираются расставаться с бельгийским футболистом меньше чем за 225 миллионов евро.

После чемпионата мира по футболу в России интерес к лидеру лондонского "Челси" Эдену Азару активно проявляют представители "Барселоны" и "Реала". Однако англичане не собираются расставаться с бельгийским футболистом меньше чем за 225 миллионов евро.По информации Sports.ru, именно такую сумму должны будут выложить потенциальные претенденты на покупку Азара. У бельгийского полузащитника действующий контракт с "Челси" заканчивается в 2020 году.На чемпионате мира в России Эден Азар в составе сборной Бельгии стал бронзовым призером турнира. Бельгийцы в матче за третье место победили англичан со счетом 2:0.