Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение наградить футболистов сборной страны и главного тренера команды Дидье Дешама орденом Почетного легиона. Таким образом он оценил успех трехцветных на чемпионате мира в России, где французы стали победителями турнира.

Президент Франции Эммануэль Макрон принял решение наградить футболистов сборной страны и главного тренера команды Дидье Дешама орденом Почетного легиона. Таким образом он оценил успех "трехцветных" на чемпионате мира в России, где французы стали победителями турнира.Точная дата награждения пока не определена. По информации РИА Новости, оно состоится через несколько месяцев. Стоит отметить, что Дидье Дешам уже является кавалером ордена Почетного легиона. Это произошло после победы французов на чемпионате мира 1998 года, когда нынешний главный тренер "трехцветных" был еще игроком.Орден Почетного легиона учрежден в 1802 году императором Наполеоном Бонапартом. Его кавалерами становятся люди, получившие официальное признание за особые заслуги перед Францией.