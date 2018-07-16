Спасатели разбирают завалы на Авиационной улице. Там после хлопка газа загорелся автосервис. По предварительным данным, пострадали 12 человек.

Спасатели разбирают завалы на Авиационной улице. Там после хлопка газа загорелся автосервис. По предварительным данным, пострадали 12 человек.Огонь в здании автосервиса на Авиационной улице уже потушили, хотя запах дыма по-прежнему ощущается на большой территории. Внутрь самого здания никого не пускают: есть опасность дальнейшего обрушения стен, перекрытий и потолка. Пожарные сейчас внутри, они занимаются расчисткой помещений от завалов.Здесь же на месте работают следователи, они пытаются выяснить причины возгорания. В результате происшествия действительно есть пострадавшие. По словам представителя МЧС, в скорую помощь обратились 12 человек.По предварительным данным, ожогов ни у кого нет — все отравились угарным газом. Их отправили в ближайшие больницы, врачи оценивают их состояние как среднетяжелое.Огонь в здании автосервиса на Авиационной улице вспыхнул в половине четвертого вечера, а перед этим очевидцы слышали хлопок — лопнул газовый баллон. Пламя сначала пытались тушить сами сотрудники автосервиса, но меньше чем за минуту оно перекинулось с первого этажа на крышу.В помещениях обрушились основные перекрытия. На место буквально в течение нескольких минут прибыли усиленные пожарные расчеты. Здесь же развернули полевой штаб, и благодаря этому с огнем удалось справиться достаточно быстро — всего за 18 минут.Все ближайшие улицы замерли в многокилометровых пробках, особенно затруднено движение на улице Курчатова.