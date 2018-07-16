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<a href="http://33live.ru/novosti/16-07-2018-datsun-vypustil-vnedorozhnyj-kross-xetchbek-dlya-rossii.html" target="_blank">Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России</a> - Компания Датсун представила весьма неожиданную вариацию хэтчбека mi-DO, подготовленную для преодоления легкого бездорожья. Кросс-версия не только окрашена Раптором, но и дополнена серьезным оффроад-тюнингом (и даже топором!).