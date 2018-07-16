Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в список открытий чемпионата мира, составленный официальными представителями Международной федерации футбола. ФИФА внесла в него пять футболистов, удививших специалистов своей игрой на турнире.

Полузащитник сборной России Денис Черышев вошел в список открытий чемпионата мира, составленный официальными представителями Международной федерации футбола. ФИФА внесла в него пять футболистов, удививших специалистов своей игрой на турнире.Помимо россиянина в список включены вратарь Каспер Шмейхель (Дания), защитники Киран Триппьер (Англия) и Йерри Мина (Колумбия) и полузащитник Такаси Инуи (Япония).В сообщении на официальном сайте ФИФА говорится, что Черышев в прошедшем сезоне практически не имел игровой практики в мадридском "Реале", а в "Вильярреале" пропустил много матчей из-за травмы. Тем не менее он здорово проявил себя на чемпионате мира, забив несколько потрясающих мячей.Напомним, что российский полузащитник на домашнем мировом первенстве четыре раза поражал ворота соперников, став лучшим бомбардиром сборной страны.