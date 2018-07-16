Настоящая победа над Саудовской Аравией, вылет Испании с ЧМ-2018 и слезы гордости российских футболистов. Dni.Ru вспомнили наиболее интересные и эмоциональные моменты чемпионата, связанные с отечественной сборной.

Настоящая победа над Саудовской Аравией, вылет Испании с ЧМ-2018 и слезы гордости российских футболистов. Dni.Ru вспомнили наиболее интересные и эмоциональные моменты чемпионата, связанные с отечественной сборной.Начало разгрома: чистоепоражение Саудовской АравииВ этот же день на стадионе"Лужники" российская сборная встретилась с командой Саудовской Аравии. Хозяева турнира,которых безжалостно критиковали за скучную и неумелую игру в товарищескихматчах, уже на 12-ой минуте открыли счет, пустив мяч в ворота противника (ЮрийГазинский). Завершает первую встречу гол со штрафного удара на 95-ой минуте. Итогв матче открытия – счет 5:0 в пользу России.Артем Дзюба "отдалчесть" ЧерчесовуРоссийский нападающийАртем Дзюба, спустя минуту после появления на поле во втором тайме в матче сСаудовской Аравией, забивает гол, отдав тренеру сборной России воинскоеприветствие. При этом левую руку он положил на голову, так как "к пустой головеруку не прикладывают". Впоследствии Дзюба праздновал таким образом каждыйзабитый мяч.Выход в плей-оффвпервые за 32 года: огненная схватка с ЕгиптомОтечественные футболистывпервые за 32 года вышли в плей-офф Чемпионата Мира. Важную роль в этом моментесыграл Марио Фернандес – автор шикарной голевой передачи. Он вступил в борьбу иотвоевал мяч, когда российские футболисты его чуть ли не потеряли. Россия одержалапобеду в матче против сборной Египта, сыграв со счетом 3:1."Красная фурия" едетдомой: сборная России проходит в четвертьфиналРезультат, которыйпоказали российские футболисты на встрече со сборной Испании безоговорочно сталлучшим в истории ЧМ. Россия смогла выйти не только в 1/8, но и прорвалась в 1/4.Команды завершили второй тайм со счетом 1:1. Два дополнительных тайма былиотыграны без результата, что привело к серии пенальти. Счет матча был закрыт срезультатом 3:4 в пользу сборной России.Легендарный сэйвИгоря АкинфееваРешающий сэйв ИгоряАкинфеева, который вывел российскую сборную в 1/4 финала Чемпионата Мира. По мнениюFIFА – это лучший момент матча. Голкипер сборной Россииподтвердил высокое мастерство и звание лучшего вратаря. Пользователи Интернетапредложили даже поставить памятник "ноге Акинфеева". Фанатская любовь не знаетграниц: фермер из Ставрополья установил арт-объект из подручных материалов. Постаментомпослужили тюки соломы, над которыми высится нога в бутсе с футбольным мячом.Самоотверженная играбразильца за сборную РоссииИменно Марио Фернандеспривел российскую сборную к серии пенальти в острой игре с хорватскимифутболистами. После двух пропущенный голов от Хорватии, Марио Фернандес даритнам серию пенальти, в которой сравнивает счет за пять минут до конца дополнительноговремени. Но в решающий момент он не смог справиться с волнением и смазал удар,пробив выше ворот. Тренер ДЮСШ ЦСКА – Олег Корнаухов заявил, что в конкретноммоменте мастерство подвело его. "Это не значит, что в следующий разв такой же момент он не забьет", – также отметил Корнаухов. По мнению многихтренеров и экспертов, Фернандес является самым сильным правым защитником вРоссии. Отечественная сборная проигралаХорватии в серии пенальти со счетом 3:4.Гуляет по полю: Смоловажестко раскритиковали за нереализованный пенальти и частую потерю мячаКак и в предыдущемматче – на встрече с хорватами пришлось бить пенальти. Но на этот раз удачабыла не на нашей стороне. Эта серия вымотала душу не только у самих игроков, нои всех болельщиков. Федор Смолов пытался пробить в стиле Паненки, и его ударбыл отбит Субашичем – вратарем вражеской сборной. Следует не гнобить Смолова, аподдержать его, ведь он также является частью сборной команды, которая достойнопоказала себя на домашнем чемпионате. Футболист также поблагодарил всех жителейстраны и ребят из команды за то, что произошло и за то, что он есть часть всегоэтого."К сожалению, это (незабитый пенальти – Прим.ред.)произошло со мной, но я не снимаю с себя ответственность за незабитый пенальти",– признался Федор. Он вспоминает слова легендарногобаскетболиста НБА Майкла Джордана: "Я много тысяч раз брался наносить решающийбросок и часто не реализовывал". Отметим, что многие упрекнули Смоловаза отсутствие извинений: вместо слов "простите" – "я благодарен, что этаситуация произошла".Мировой ветеран Сергей Игнашевич объявил о завершении спортивнойкарьерыЗащитник сборной России Сергей Игнашевич объявил обуходе из спорта сразу после матча против Хорватии. Об этом он коротко написал всвоем Instagram.В его планах теперь – стать тренером.Напомним,что Сергей согласился вернуться в сборную перед самым чемпионатом мира, так какнесколько коллег Игнашевича по амплуа получили травмы. С обороной нужно былочто-то делать. Сергей играл против хорватской сборной за неделю до 39-летия. НаЧМ-2018 он два раза реализовал пенальти в послематчевых сериях с Испанией иХорватией. В своем интервью защитник сборной России заявил, что чувствуетрадость и успокоение от проделанной работы: "Заканчиваю на хорошей ноте, играю на чемпионате мира, играю вотличной команде, с отличным тренером, с настоящим тренером", - рассказал Игнашевич.#Дзюба расплакался прямо перед камеройНевозможно не упомянутьискреннее интервью Артема Дзюбы, которое он дал Первому каналу после тяжелейшегоматча с Хорватией. Российский нападающий поблагодарил за игру команду и всех тех,кто поддерживал сборную на протяжении всего Чемпионата."Мы всю жизнь хотели доказать всей стране, чтомы хотим, чтобы нами гордились, что футбол жив", – поделился Дзюба, не сдержавслез.Наша сборная покидает Чемпионатс высоко поднятой головой и гордостью в сердцах болельщиков. Достойный футбол,который хочется видеть всегда. Игра наших футболистов подарила болельщикамнастоящую футбольную эйфорию и заставила даже самых неверующих убедиться в том,что у российского футбола есть будущее.