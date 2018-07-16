Авторитетное издание Sky Sports составило рейтинг лучших игроков прошедшего ЧМ-2018. В списке оказались пять игроков сборной России.

Авторитетное издание Sky Sports составило рейтинг лучших игроков прошедшего ЧМ-2018. В списке оказались пять игроков сборной России.Рейтинг из50 лучших футболистов на ЧМ-2018 возглавил нападающий сборной Франции КилианМбаппе, чья команда победила в финале Хорватию со счетом 4:2. Следом идетбельгиец Эден Азар, а замыкает тройку форвард Бразилии Неймар. Признаний лучшимпо версии ФИФА хорват Лука Модрич оказался лишь на четвертом месте.Примечательно,что в списке оказались сразу пять игроков сборной России. На 18-й строчкерасположился Артем Дзюба. Он обошел Лионеля Месси (34-е место) и Луиса Суареса(31-е место). 25-е место занял полузащитник Денис Черышев, 30-е – защитникМарио Фернандес, 32-е – хавбек Александр Головин, а 42-е – полузащитник РоманЗобнин.Топ-10игроков прошедшего мундиаля выглядит следующим образом:1. КилианМбаппе (Франция)2. Эден Азар(Бельгия)3. Неймар(Бразилия)4. ЛукаМодрич (Хорватия)5. КиранТриппьер (Англия)6. АнтуанГризманн (Франция)7. ТибоКуртуа (Бельгия)8. ПольПогба (Франция)9. Кевин ДеБрёйне (Бельгия)10. ФилиппеКоутиньо (Бразилия).Напомним,что ЧМ-2018 завершился 15 июля игрой между сборными Франции и Хорватии (4:2),которая прошла на московском стадионе "Лужники". Таким образом французы сталидвукратными чемпионами мира.