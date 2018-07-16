Недавно прославленная артистка Лия Ахеджакова отметила 80-летие. В честь круглой даты актриса дала откровенное интервью.

Недавно прославленная артистка Лия Ахеджакова отметила 80-летие. В честь круглой даты актриса дала откровенное интервью.Лия Ахеджакова считает, что ей повезло – ни один спектакль и ни один фильм с ее участием не был запрещен или похоронен на полке. "Как меня несло замечательно. И каждый фильм, каждый спектакль выходил в самое вовремя, более чем вовремя. Вот так мне в жизни жутко повезло. И Петрушевская, и Виктюк, и Рязанов – вот это все, что у меня есть", – убеждена актриса.К слову, вначале спектакль режиссера Романа Виктюка по произведению Людмилы Петрушевской "Квартира Коломбины" был воспринят зрителями в штыки. Игравшую в нем Лию Ахеджакову буквально освистали и пристыдили."Ползала свистели, хлопали стульями, кричали "позор!", ушли. Ползала осталось. Я тоже пыталась за сцену удрать, но мне Виктюк каждый раз толкал – и я снова шла. И мы с Гариком Леонтьевым при свисте, при криках! И я вышла со служебного входа, и там стояла толпа, и мне говорили: "Как вам не стыдно? Вы такая прекрасная актриса. Как вы можете такое играть?" Вы можете себе представить?" – рассказала Ахеджакова.По мнению артистки, такая бурная реакция была потому, что люди еще не понимали смыслов, заложенных в постановку. Однако вскоре спектакль стал бешено популярным. "Начался аврал, на этот спектакль нельзя было попасть. Но в то время, я еще помню, что мы играли "Стену" Саши Галина, я выходила из зала, и меня чуть не прибили зрители. Я попозже выходила, минут через тридцать. Чуть не прибили! Меня поймали. Это был шефский спектакль. И уже некоторые, так водится, меня в правых этих дверях, откуда я с куклой выходила, поймали. Не били, но достали так! Кто-то все время меня дергал, кто-то меня… Понимаете, я еле вырвалась на сцену. И тоже свистели, свистели", – поведала Лия Ахеджакова в радиопередаче .