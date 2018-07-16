Предпринимательская платформа Единой России выработает
рекомендации по совершенствованию уставных документов предприятий. Дело в том,
что сейчас в организациях существует обилие бумаг, которые дублируют друг друга и действующее законодательство.
Предпринимательская платформа "Единой России" выработает
рекомендации по совершенствованию уставных документов предприятий. Дело в том,
что сейчас в организациях существует обилие бумаг, которые дублируют друг друга и действующее законодательство.
Как сообщила сопредседатель предпринимательской платформы Марина Блудян, все
уставы предприятий, от крупных до самых маленьких компаний, типовые. И как только
происходит отклонение от типовой формы, предприятию отказывают в регистрации.
"Устав – это такая железобетонная конструкция, которая
никому не нужна. Юристы ее знают наизусть. Если не дать свободу маневра, не
дать возможность договориться друг с другом – то это создает плохой
инвестиционный и предпринимательский климат", – отметила Блудян.
Она указала на необходимость предусмотреть возможность
инвариантности при составлении устава предприятия, то есть часть составлять в
соответствии с законом, а дальше дать возможность применения конкретных управленческих
методик.
Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с обилием
уставных документов компаний, дублирующих закон императивных норм. Об этом он
сказал на совещании с вице-премьерами.