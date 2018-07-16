Предпринимательская платформа Единой России выработает рекомендации по совершенствованию уставных документов предприятий. Дело в том, что сейчас в организациях существует обилие бумаг, которые дублируют друг друга и действующее законодательство.

Предпринимательская платформа "Единой России" выработаетрекомендации по совершенствованию уставных документов предприятий. Дело в том,что сейчас в организациях существует обилие бумаг, которые дублируют друг друга и действующее законодательство.Как сообщила сопредседатель предпринимательской платформы Марина Блудян, всеуставы предприятий, от крупных до самых маленьких компаний, типовые. И как толькопроисходит отклонение от типовой формы, предприятию отказывают в регистрации."Устав – это такая железобетонная конструкция, котораяникому не нужна. Юристы ее знают наизусть. Если не дать свободу маневра, недать возможность договориться друг с другом – то это создает плохойинвестиционный и предпринимательский климат", – отметила Блудян.Она указала на необходимость предусмотреть возможностьинвариантности при составлении устава предприятия, то есть часть составлять всоответствии с законом, а дальше дать возможность применения конкретных управленческихметодик.Напомним, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разобраться с обилиемуставных документов компаний, дублирующих закон императивных норм. Об этом онсказал на совещании с вице-премьерами.