Он известен в области как успешный предприниматель и меценат
Он известен в области как успешный предприниматель и меценат
14 июля, на дне города Киржач генерального директора одного из главных местных предприятий «Киржачская Типография» Евгения Фёдорова удостоили званием «Почётный житель города».
Евгений Сергеевич хорошо известен и в нашей области, и в России как успешный предприниматель и меценат. В прошлом году Губернатор области Светлана Орлова
присвоила ему звание «Меценат года Владимирской области в области культуры».
Возглавив типографию в 2010 году, он быстро вывел её в число ведущих полиграфических предприятий страны. А одновременно вместе с коллективом решил превратить родной Киржач к 2020 году в мощный и узнаваемый туристический центр.
И вот теперь что ни год, то в Киржаче открывается то новый музей, то артобъект от Евгения Фёдорова. Принцип у мецената такой: сначала - арт-объекты, а уже потом - гостевые дома, рестораны и иная инфраструктура для приёма гостей города.