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<a href="http://33live.ru/novosti/16-07-2018-evgeniya-fyodorova-udostoili-zvaniem-pochyotnyj-zhitel-goroda.html" target="_blank">Евгения Фёдорова удостоили званием «Почётный житель города»</a> - Он известен в области как успешный предприниматель и меценат