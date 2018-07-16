В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал.
Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время
его командировки на Ближний Восток.
В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал.
Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время
его командировки на Ближний Восток.
В Израиле внук королевы Великобритании познакомился с
супермоделью Бар Рафаэли. После встречи с Уильямом манекенщица опубликовала в
Instagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт "принцем-очаровашкой".
После Бар рассказала журналистам о знакомстве с монаршим отпрыском: "Уильям
такой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям – все
же самый красивый принц в мире".
Заявление манекенщицы разозлило Миддлтон. По словам инсайдера,
близкого к королевскому дому, герцогиня была очень недовольна, когда узнала,
что ее благоверный флиртовал с красоткой. "Кэтрин не понравилось, что ее муж
заигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведь
в обычной жизни он довольно угрюм и сдержан", —цитирует анонимный источник таблоид
New Idea со
ссылкой на издание Star.
Добавим, что Бар Рафаэли состоит в браке с 2015 года. Вместе с
супругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит дочерей Лив и Эль. Поэтому Миддлтон
может спать спокойно – супермодель не намеревается уводить у нее мужа.
Отметим, что совсем недавно Уильям стал многодетным отцом.
Его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин 23 апреля 2018 она подарила ему сына.
Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастают
еще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м –
дочь Шарлотту.