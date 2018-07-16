В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал. Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во время его командировки на Ближний Восток.

В доме герцога и герцогини Кембриджских случился скандал.Кейт Миддлтон была недовольна легкомысленным поведением Принца Уильяма во времяего командировки на Ближний Восток.В Израиле внук королевы Великобритании познакомился ссупермоделью Бар Рафаэли. После встречи с Уильямом манекенщица опубликовала вInstagram Stories их совместное фото и назвала мужа Кейт "принцем-очаровашкой".После Бар рассказала журналистам о знакомстве с монаршим отпрыском: "Уильямтакой замечательный! Они с братом оба хороши, но, на мой взгляд, Уильям – всеже самый красивый принц в мире".Заявление манекенщицы разозлило Миддлтон. По словам инсайдера,близкого к королевскому дому, герцогиня была очень недовольна, когда узнала,что ее благоверный флиртовал с красоткой. "Кэтрин не понравилось, что ее мужзаигрывал с моделью. Она вообще удивлена, что Уильям показался Бар милым, ведьв обычной жизни он довольно угрюм и сдержан", —цитирует анонимный источник таблоидNew Idea соссылкой на издание Star.Добавим, что Бар Рафаэли состоит в браке с 2015 года. Вместе ссупругом, бизнесменом Ади Эзрой, она растит дочерей Лив и Эль. Поэтому Миддлтонможет спать спокойно – супермодель не намеревается уводить у нее мужа.Отметим, что совсем недавно Уильям стал многодетным отцом.Его супруга герцогиня Кембриджская Кэтрин 23 апреля 2018 она подарила ему сына.Малыш стал пятым в очереди на королевский престол. У Кейт и Уильяма подрастаютеще двое детей: в 2013 году герцогиня подарила мужу сына Джорджа, а в 2015-м –дочь Шарлотту.