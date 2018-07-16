Парижем принято решение о закрытии с понедельника Службы посольства Франции, обеспечивающей деятельность Business France в Москве, из-за ухудшения условий для работы службы.

Парижем принято решение о закрытии с понедельника Службы посольства Франции, обеспечивающей деятельность Business France в Москве, из-за ухудшения условий для работы службы, передает ТАСС.Как говорится в коммюнике, размещенном на сайте дипмиссии, в течение последних месяцев условия осуществления Business France своей деятельности в России значительно ухудшились, в частности, в связи с незаконными арестами, наложенными на его банковский счет, несмотря на то, что он защищен Венской конвенцией, а также с выдворением его директора, обладающего дипломатическим паспортом.В посольстве отметили, что данные условия не позволяют Business France осуществлять задачи государственной службы по поддержке французских предприятий на территории Российской Федерации.