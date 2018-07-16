На YouTube появилось видео из нового шоу с Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В первом выпуске герой пятигорского телевидения знакомится с синтоловым качком Кириллом Терешиным, известным как руки-базуки.

На YouTube появилось видео из нового шоус Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В первом выпускегерой "пятигорского телевидения" знакомится с синтоловым качком КирилломТерешиным, известным как "руки-базуки".Согласносюжету, Жорик находит дорогу к дому Терешина с помощью коллеги по творческомуцеху Семена Слепакова. А после знакомства Вартанов просит "руки-базуки" призватьподписаться на его канал.На это ставший популярным послешоу Андрея Малахова "Прямой эфир" качок-фрик отвечает, что это будет небесплатно, сообщает "День.Онлайн".Такой ход мысли Кирилла Терешина возмутил горячего кавказского парня Жорика. "Ты кого из себявообразил?", – спрашивает 21-летнего качка Вартанов и дает ему пощечину.Ранее скандальныйбодибилдер выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный артист вместес исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехев их жизни.Напомним, что Терешин –житель Пятигорска. Парень стал известным в конце 2017 года. В Сети фриквыкладывал фото и видео, на которых демонстрировал результаты инъекций синтола.Многие пользователисоцсетей сошлись во мнении, что эта процедура обезобразила парня. Однако сам онсвоим видом остался полностью доволен.