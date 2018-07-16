На YouTube появилось видео из нового шоу
с Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В первом выпуске
герой пятигорского телевидения знакомится с синтоловым качком Кириллом
Терешиным, известным как руки-базуки.
На YouTube появилось видео из нового шоу
с Жориком Вартановым в исполнении Михаила Галустяна. В первом выпуске
герой "пятигорского телевидения" знакомится с синтоловым качком Кириллом
Терешиным, известным как "руки-базуки".
Согласно
сюжету, Жорик находит дорогу к дому Терешина с помощью коллеги по творческому
цеху Семена Слепакова. А после знакомства Вартанов просит "руки-базуки" призвать
подписаться на его канал.
На это ставший популярным после
шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" качок-фрик отвечает, что это будет не
бесплатно, сообщает "День.Онлайн".
Такой ход мысли Кирилла Терешина возмутил горячего кавказского парня Жорика. "Ты кого из себя
вообразил?", – спрашивает 21-летнего качка Вартанов и дает ему пощечину.
Ранее скандальный
бодибилдер выпустил рэп-клип. На видео новоиспеченный артист вместе
с исполнителем Grant зачитывает строчки об оглушительном успехе
в их жизни.
Напомним, что Терешин –
житель Пятигорска. Парень стал известным в конце 2017 года. В Сети фрик
выкладывал фото и видео, на которых демонстрировал результаты инъекций синтола.
Многие пользователи
соцсетей сошлись во мнении, что эта процедура обезобразила парня. Однако сам он
своим видом остался полностью доволен.