Леонид Якубович стал звездным гостем передачи Елены Малышевой Жить здорово!. Легендарный телеведущий разделся по просьбе своего коллеги Валдиса Пельша, который посоветовал ему в таком виде отправиться на шоу Ларисы Гузеевой Давай поженимся.

Леонид Якубович стал звездным гостем передачи Елены Малышевой "Жить здорово!". Легендарный телеведущий разделся по просьбе своего коллеги Валдиса Пельша, который посоветовал ему в таком виде отправиться на шоу Ларисы Гузеевой "Давай поженимся".Темной нового выпуска шоу Елены Малышевой "Жить здорово!" стал вопрос, как прожить мужчинам до 120 лет. В ходе передачи выяснилось, что следует регулярно принимать статины, уменьшающие уровень холестерина в крови, пить аспирин и средства по снижению давления. Разумеется, нужно заниматься физическими упражнениями.В качестве живого примера на шоу появился неизменный ведущий капитал-шоу "Поле чудес" Леонид Якубович, которому в последний день июля исполнится 73 года. Он рассказал, что за три с половиной года похудел на 20 с лишним килограммов благодаря регулярным физическим нагрузкам – он занимается теннисом. Причем ему настолько нравится этот вид спорта, что он занимается в любое время дня и ночи каждый день.В конце передачи Валдис Пельш, тоже находящийся в студии, внезапно предложил коллеге раздеться по пояс, чтобы продемонстрировать великолепную форму. Якубовича не пришлось просить дважды. раздевшись за ширмой, шоумен вышел к зрителям и сорвал аплодисменты. Пельш пошутил, что так хорошо выглядят только ведущие Первого канала.Валдис не удержался и восхищенно сказал: "Я посоветовал бы Леониду Аркадьевичу не одеваться, а сразу идти в программу "Давай поженимся" вот в таком виде..." Елена Малышева немедленно отреагировала, напомнив, что у Леонида Якубовича все прекрасно в личной жизни, а он сам – образец семьянина. Однако Пельш все не унимался. "Ну, почему такое прекрасное тело пропадает?!" – вопросил он, за что немедленно получил удар по груди от Малышевой.