Нижняя палата парламента оперативно примет законодательное
решение, которое позволит иностранцам посещать Россию без виз при наличии
паспорта болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID). Соответствующее предложение на
заседании Совета Госдумы озвучил спикер Вячеслав Володин.
Нижняя палата парламента оперативно примет законодательное
решение, которое позволит иностранцам посещать Россию без виз при наличии
паспорта болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID). Соответствующее предложение на
заседании Совета Госдумы озвучил спикер Вячеслав Володин.
"Они хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно,
чтобы такая возможность была", – сказал он. Председатель нижней палаты
подчеркнул, что Госдума сделает все возможное, чтобы принять такое решение
максимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков,
которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетить
нашу страну, передает "Интерфакс".
Также Вячеслав Володин поручил вице-спикеру нижней палаты,
члену исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорю Лебедеву проработать
вопрос о поощрении со стороны депутатского корпуса главного тренера
национальной футбольной команды, руководителя оргкомитета мундиаля, коллектива
Российского футбольного союза и состава сборной.
На заседании Совета Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил
наших игроков, которые, подчеркнул спикер, показали достойную игру.
Председатель нижней палаты особо отметил роль президента Владимира Путина в
организации турнира. Выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфинал
законодатель назвал "достойной победой".
Спикер отметил, что футбольный праздник проходил не только в
столице, но и других городах. По его словам, мундиаль пришелся по душе всем
россиянам.
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15
июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" в
Москве. Золотой кубок достался сборной Франции, которая в непростом поединке
одолела сборную Хорватии со счетом 4:2.
В Ростуризме подсчитали, что за время мирового первенства
нашу страну посетили почти три миллиона туристов из-за рубежа. Основной турпоток пришелся на
Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Как отметил Владимир Путин, для владельцев
паспорта болельщика многократный безвизовый въезд в Россию сохранится до конца
года.