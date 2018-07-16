Нижняя палата парламента оперативно примет законодательное решение, которое позволит иностранцам посещать Россию без виз при наличии паспорта болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID). Соответствующее предложение на заседании Совета Госдумы озвучил спикер Вячеслав Володин.

Нижняя палата парламента оперативно примет законодательноерешение, которое позволит иностранцам посещать Россию без виз при наличиипаспорта болельщика чемпионата мира по футболу (FAN ID). Соответствующее предложение назаседании Совета Госдумы озвучил спикер Вячеслав Володин."Они хотели бы приехать еще раз, и было бы правильно,чтобы такая возможность была", – сказал он. Председатель нижней палатыподчеркнул, что Госдума сделает все возможное, чтобы принять такое решениемаксимально быстро. По словам спикера, десятки тысяч болельщиков,которые приезжали в Россию во время чемпионата мира, смогут еще раз посетитьнашу страну, передает "Интерфакс".Также Вячеслав Володин поручил вице-спикеру нижней палаты,члену исполкома Российского футбольного союза (РФС) Игорю Лебедеву проработатьвопрос о поощрении со стороны депутатского корпуса главного тренеранациональной футбольной команды, руководителя оргкомитета мундиаля, коллективаРоссийского футбольного союза и состава сборной.На заседании Совета Госдумы Вячеслав Володин поблагодарилнаших игроков, которые, подчеркнул спикер, показали достойную игру.Председатель нижней палаты особо отметил роль президента Владимира Путина ворганизации турнира. Выход подопечных Станислава Черчесова в четвертьфиналзаконодатель назвал "достойной победой".Спикер отметил, что футбольный праздник проходил не только встолице, но и других городах. По его словам, мундиаль пришелся по душе всемроссиянам.Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" вМоскве. Золотой кубок достался сборной Франции, которая в непростом поединкеодолела сборную Хорватии со счетом 4:2.В Ростуризме подсчитали, что за время мирового первенстванашу страну посетили почти три миллиона туристов из-за рубежа. Основной турпоток пришелся наМоскву, Санкт-Петербург и Сочи. Как отметил Владимир Путин, для владельцевпаспорта болельщика многократный безвизовый въезд в Россию сохранится до концагода.