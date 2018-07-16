Бабушкинский районный суд Москвы 16 июля расторг брак главы совхоза имени Ленина Павла Грудинина с его супругой Ириной. Политик на заседание не явился.

Бабушкинский районный суд Москвы 16 июля расторг брак главы совхоза имени Ленина Павла Грудинина с его супругой Ириной. Политик на заседание не явился.Теперь Павел и Ирина Грудинины больше не являются мужем и женой. При этом инициатива расторгнуть брак принадлежала именно политику.Примечательно, что ждать согласия на развод супруги предприниматель не стал, что со стороны выглядит подлым по отношению к женщине. Не явился Грудинин и на заседание суда, передает телеканал .Материал дополняется