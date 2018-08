В HTC хотят решить проблему ограниченного пространства в VR-мирах. Инженеры работают над технологией разделяемой виртуальной среды, которая позволит пользователям свободно переходить из комнаты в комнату и взаимодействовать с VR-объектами, не снимая шлема.

VR-гарнитуры уже сегодня могут работать в больших помещениях, однако ограниченность пространства по-прежнему остается одним из главных преткновений на пути к свободе передвижения в виртуальных мирах. Решением этой проблемы заняты в HTC: инженеры работают над технологией "разделяемой" виртуальной среды, которая позволит пользователям свободно переходить из комнаты в комнату и взаимодействовать с VR-объектами, не снимая шлема.Here’s a video of the test environment that people asked for. Three separate tracked spaces, with two 2.0 BS each, all in a shared virtual space. (Seems to work even behind closed door) Trackers placed within the shared space to show common coordinate system between spaces. pic.twitter.com/efqJKajky6— Alvin Wang Graylin (@AGraylin) 11 июля 2018 г.Видео с демонстрацией "многокомнатной" VR выложил президент Vive в Китае Элвин Вон Грэйлин. На нем показано, как пользователь Vive Pro уверенно передвигается между тремя локациями, которые оборудованы 16 базовыми станциями и контроллерами SteamVR 2.0.∎HTC показала улучшенную модель VR-шлема Vive читайте такжеУ рядовых пользователей, однако, не получится воссоздать аналогичную среду, обставив дом трекерами для отслеживания координат. Как пишет SlashGear, текущая версия SteamVR пока не может отслеживать больше четырех базовых станций, и купить их можно только в комплекте со шлемом Vive Pro — по отдельности ни Valve, ни HTC их не продают. Во-вторых, неясно, было ли задействовано еще какое-то оборудование.