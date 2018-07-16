Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего

Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшегоВ воскресенье, 15 июля, во Владимире из Сольвиного пруда сотрудника МЧС достали тело мужчины.Тревогу забили местные жители. Они позвонили спасателям и сообщили о всплывшем утопленнике. На место трагедии прибыли сотрудники МЧС и достали мужчину из воды.Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего. Они начали доследственную проверку. Пока неизвестно, мужчина утонул сам или нет.