Заявления США, выступающих против строительства газопровода
из России в Германию Северный поток – 2 являются примером
недобросовестной и нечестной конкуренции. Об этом заявил официальный
представитель Кремля Дмитрий Песков.
Заявления США, выступающих против строительства газопровода
из России в Германию "Северный поток – 2" являются примером
недобросовестной и нечестной конкуренции. Об этом заявил официальный
представитель Кремля Дмитрий Песков.
В одном из своих интервью президент Соединенных Штатов
Дональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, как он воспринимает
своего коллегу Владимира Путина – в качестве друга или врага. Глава Белого дома
назвал его "конкурентом".
По словам Пескова, конкуренция – это позитивное явление, за
счет которого развивается мир. При этом он подчеркнул, что конкуренция должна
быть чистой. В качестве нечестной конкуренции представитель Кремля назвал
заявления Соединенных Штатов по "Северному потоку – 2".
Песков подчеркнул, что газопровод является чисто
коммерческим проектом, лишенным политической составляющей. "Недавняя
история с заявлениями американской стороны по "Северному потоку -
2"... является вопиющим примером недобросовестной и нечестной
конкуренции", – сказал он в интервью .
Стоит отметить, что официальный Вашингтон уже неоднократно
выражал свое недовольство строительством "Северного потока – 2".
Белый дом опасается, что усиление роли Москвы на европейском рынке
энергоносителей приведет к зависимости Евросоюза от России.
Также руководство Соединенных Штатов прекрасно понимает, что
газопровод станет катастрофой для Украины, которая стала одним из главных
инструментов антироссийской политики США. Пуск новой ветки приведет к тому, что
газотранспортный маршрут Незалежной окажется ненужным для транспортировки
энергоносителей, а Киев не досчитается 10% поступлений в госбюджет.
Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдет саммит
России и США. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят текущее
состояние и перспективы во взаимоотношениях двух стран. Ожидается, что главы
государств затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.