Заявления США, выступающих против строительства газопровода из России в Германию Северный поток – 2 являются примером недобросовестной и нечестной конкуренции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Заявления США, выступающих против строительства газопроводаиз России в Германию "Северный поток – 2" являются примеромнедобросовестной и нечестной конкуренции. Об этом заявил официальныйпредставитель Кремля Дмитрий Песков.В одном из своих интервью президент Соединенных ШтатовДональд Трамп не стал прямо отвечать на вопрос о том, как он воспринимаетсвоего коллегу Владимира Путина – в качестве друга или врага. Глава Белого доманазвал его "конкурентом".По словам Пескова, конкуренция – это позитивное явление, засчет которого развивается мир. При этом он подчеркнул, что конкуренция должнабыть чистой. В качестве нечестной конкуренции представитель Кремля назвалзаявления Соединенных Штатов по "Северному потоку – 2".Песков подчеркнул, что газопровод является чистокоммерческим проектом, лишенным политической составляющей. "Недавняяистория с заявлениями американской стороны по "Северному потоку -2"... является вопиющим примером недобросовестной и нечестнойконкуренции", – сказал он в интервью .Стоит отметить, что официальный Вашингтон уже неоднократновыражал свое недовольство строительством "Северного потока – 2".Белый дом опасается, что усиление роли Москвы на европейском рынкеэнергоносителей приведет к зависимости Евросоюза от России.Также руководство Соединенных Штатов прекрасно понимает, чтогазопровод станет катастрофой для Украины, которая стала одним из главныхинструментов антироссийской политики США. Пуск новой ветки приведет к тому, чтогазотранспортный маршрут Незалежной окажется ненужным для транспортировкиэнергоносителей, а Киев не досчитается 10% поступлений в госбюджет.Напомним, в понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдет саммитРоссии и США. Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят текущеесостояние и перспективы во взаимоотношениях двух стран. Ожидается, что главыгосударств затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.