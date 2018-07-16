Юная жительница Усинска впала в кому после наезда кроссовера, водитель которого не заметила игравшего на проезжей части ребенка. Камера регистратора запечатлела страшное ДТП.

Юная жительница Усинска впала в кому после наезда кроссовера, водитель которого не заметила игравшего на проезжей части ребенка. Камера регистратора запечатлела страшное ДТП.Авария произошла около 17:00 в минувшую пятницу, 13 июля. Незадолго до столкновения двухлетняя девочка, оставшаяся без присмотра родителей, перебежала дорогу, а потом бросилась обратно, но в итоге угодила под колеса Kia Sorento. Владелица кроссовера даже не заметила малышку, а потому спокойно уехала с места аварии. Пешеходный переход находился в 80 метрах от места трагедии.На помощь пострадавшей бросились очевидцы, они же вызвали на место скорую помощь. Девочку госпитализировали в состоянии комы.Водителю грозит до трех лет лишения свободы по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".