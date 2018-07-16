Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники Главного разведывательного управления России, заявили в Лондоне. Британские власти, в то же время, не исключают участия других российских спецслужб в операции по устранению бывшего агента ГРУ.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники Главногоразведывательного управления России, заявили в Лондоне. Британские власти, в тоже время, не исключают участия других российских спецслужб в операции поустранению бывшего агента ГРУ.Британские власти вот-вот установят имена исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Это бывшие илидействующие сотрудники ГРУ. Хотя, вполне возможно, тут поработали и агентынегосударственных организаций или других российских силовых ведомств. Откровениячиновников из Великобритании и США опубликовала американская The News YorkTimes.Как пишет издание, в деле бывшего полковника спецслужб фигурируютсотрудники тех же ведомств, которые "вмешались в президентские выборы вСША в 2016 году". Авторы статьи утверждают, что ГРУ – это "тайный ударныйотряд Кремля в конфликтах по всему миру".Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию вмарте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери.Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российскогопроизводства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР какбоевое отравляющее вещество. Никаких доказательств представлено не было,эксперты отмечали явные нестыковки в заявлениях различных представителейбританских властей, пишкт .В конце июня еще два жителя городка неподалеку от Солсберибыли найдены с теми же симптомами. Женщина, Дон Стерджесс, умерла 9 июля. Вбританском Минобороны тут же заявили об очередном отравлении "Новичком".А позже заявили, что в домк втиорого пострадавшего, якобы, нашли "флакон сядом".В Кремле – также, как и в российском МИДе – все обвинения в адрес Москвы отрицают. А бездоказательные заявления Лондона о причастности России к инцидентам называют провокацией британских властей.