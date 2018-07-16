Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники Главного
разведывательного управления России, заявили в Лондоне. Британские власти, в то
же время, не исключают участия других российских спецслужб в операции по
устранению бывшего агента ГРУ.
Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили сотрудники Главного
разведывательного управления России, заявили в Лондоне. Британские власти, в то
же время, не исключают участия других российских спецслужб в операции по
устранению бывшего агента ГРУ.
Британские власти вот-вот установят имена исполнителей покушения на Сергея Скрипаля. Это бывшие или
действующие сотрудники ГРУ. Хотя, вполне возможно, тут поработали и агенты
негосударственных организаций или других российских силовых ведомств. Откровения
чиновников из Великобритании и США опубликовала американская The News York
Times.
Как пишет издание, в деле бывшего полковника спецслужб фигурируют
сотрудники тех же ведомств, которые "вмешались в президентские выборы в
США в 2016 году". Авторы статьи утверждают, что ГРУ – это "тайный ударный
отряд Кремля в конфликтах по всему миру".
Бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в
марте этого года нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери.
Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим ядом российского
производства под названием "Новичок" – его разрабатывали в СССР как
боевое отравляющее вещество. Никаких доказательств представлено не было,
эксперты отмечали явные нестыковки в заявлениях различных представителей
британских властей, пишкт .
В конце июня еще два жителя городка неподалеку от Солсбери
были найдены с теми же симптомами. Женщина, Дон Стерджесс, умерла 9 июля. В
британском Минобороны тут же заявили об очередном отравлении "Новичком".
А позже заявили, что в домк втиорого пострадавшего, якобы, нашли "флакон с
ядом".
В Кремле – также, как и в российском МИДе – все обвинения в адрес Москвы отрицают. А бездоказательные заявления Лондона о причастности России к инцидентам называют провокацией британских властей.