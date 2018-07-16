Визит президента США в Лондон ознаменовался сразу несколькими скандалами. В частности, британские принцы – Чарльз и Уильям – отказались присутствовать на встрече королевы Елизаветы II с Дональдом Трампом.

Визит президента США в Лондон ознаменовался сразу несколькимискандалами. В частности, британские принцы – Чарльз и Уильям – отказалисьприсутствовать на встрече королевы Елизаветы II с Дональдом Трампом.Пребывание президента США в британской столицеознаменовалось рекордным числом нарушений протокола. Так, королева во времяприема высоких гостей не должна оставаться одна – однако принц Чарльз и принцУильям, которые должны были сопровождать Елизавету II, отказались присутствовать на встречес Трампом."Они просто отказались присутствовать. Это крайненеобычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", —сообщил источник лондонской газеты Times.13 июля президент США Дональд Трамп с супругой Меланьейприбыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете II. Трамп стал 12-м президентом США, скоторым британская королева познакомилась лично.Президенту США встреча понравилась. После аудиенции он назвалЕлизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью."Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", – заявиламериканский лидер. Трамп признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп,родившаяся в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II и считала еевоплощением элегантности, пишетЧлены королевской семьи встречаться с президентом СШАотказались – у них нашлись более интересные занятия. Принц Уильям в это время игралв поло – он участвовал в благотворительной кампании. А принц Чарльз отправилсяна встречу с полицией в графство Глостершир.Ранее скандал разразился в сети вокруг видео, запечатлевшегонарушение протокола американским президентом. Во время прохода перед королевскимигвардейцами Трамп оттеснил Елизавету II, после чего королева едва его догнала. Кроме того, британскиеСМИ обрушили волну критики на чету Трампов.