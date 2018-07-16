Визит президента США в Лондон ознаменовался сразу несколькими
скандалами. В частности, британские принцы – Чарльз и Уильям – отказались
присутствовать на встрече королевы Елизаветы II с Дональдом Трампом.
Визит президента США в Лондон ознаменовался сразу несколькими
скандалами. В частности, британские принцы – Чарльз и Уильям – отказались
присутствовать на встрече королевы Елизаветы II с Дональдом Трампом.
Пребывание президента США в британской столице
ознаменовалось рекордным числом нарушений протокола. Так, королева во время
приема высоких гостей не должна оставаться одна – однако принц Чарльз и принц
Уильям, которые должны были сопровождать Елизавету II, отказались присутствовать на встрече
с Трампом.
"Они просто отказались присутствовать. Это крайне
необычно, чтобы королева была там одна. Обычно ее кто-то сопровождает", —
сообщил источник лондонской газеты Times.
13 июля президент США Дональд Трамп с супругой Меланьей
прибыли в Виндзорский замок на аудиенцию к Елизавете II. Трамп стал 12-м президентом США, с
которым британская королева познакомилась лично.
Президенту США встреча понравилась. После аудиенции он назвал
Елизавету II потрясающей женщиной, обладающей остроумием и проницательностью.
"Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", – заявил
американский лидер. Трамп признался, что его покойная мать, Мэри Энн Трамп,
родившаяся в Шотландии, была большой поклонницей Елизаветы II и считала ее
воплощением элегантности, пишет
Члены королевской семьи встречаться с президентом США
отказались – у них нашлись более интересные занятия. Принц Уильям в это время играл
в поло – он участвовал в благотворительной кампании. А принц Чарльз отправился
на встречу с полицией в графство Глостершир.
Ранее скандал разразился в сети вокруг видео, запечатлевшего
нарушение протокола американским президентом. Во время прохода перед королевскими
гвардейцами Трамп оттеснил Елизавету II, после чего королева едва его догнала. Кроме того, британские
СМИ обрушили волну критики на чету Трампов.