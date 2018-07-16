Первая леди США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, в Хельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств проведут переговоры во дворце президента Финляндии.

Перваяледи США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, вХельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государствпроведут переговоры во дворце президента Финляндии.Внимание на себя обратил неуместный вид Меланьи. Женапрезидента США прилетела на российско-американский саммит в жаркий день в пальто.Когда жена Дональда Трампа выходила из самолета, в столицеФинляндии было 28-градусов. Первая леди США была одета "стильно,но неуместно", передает газета Iltalehti. Меланья была одета в коричневые брюки, белую рубашку и светло-сероепальто.При этом отмечается,что супруга Дональда Трампа вышла из самолета не рядом с мужем, а перед ним.Затем они поехали в гостиницу, чтобы отдохнуть.Вместе с тем, стало известно о намеренииПутина сделать Трампу конкретные экономические предложения. По словам помощникапрезидента России Юрия Ушакова, в настоящее время между США и нашейстраной очень плохая ситуация по двусторонним делам. При этом он добавил, чтодля Трампа, как для успешного бизнесмена, вопросы экономики важный в первуюочередь, сообщает "Интерфакс".Напомним, перваяполномасштабная встреча президентов США и России пройдет 16 июля после 13.00. Всвою очередь Трамп отмечал, что не зависимо от ее итогов, его в любом случаераскритикую на Родине.Материал дополняется