Первая
леди США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, в
Хельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств
проведут переговоры во дворце президента Финляндии.
Первая
леди США прибыла вместе с мужем, американским лидером Дональдом Трампом, в
Хельсинки на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств
проведут переговоры во дворце президента Финляндии.
Внимание на себя обратил неуместный вид Меланьи. Жена
президента США прилетела на российско-американский саммит в жаркий день в пальто.
Когда жена Дональда Трампа выходила из самолета, в столице
Финляндии было 28-градусов. Первая леди США была одета "стильно,
но неуместно", передает газета Iltalehti. Меланья была одета в коричневые брюки, белую рубашку и светло-серое
пальто.
При этом отмечается,
что супруга Дональда Трампа вышла из самолета не рядом с мужем, а перед ним.
Затем они поехали в гостиницу, чтобы отдохнуть.
Вместе с тем, стало известно о намерении
Путина сделать Трампу конкретные экономические предложения. По словам помощника
президента России Юрия Ушакова, в настоящее время между США и нашей
страной очень плохая ситуация по двусторонним делам. При этом он добавил, что
для Трампа, как для успешного бизнесмена, вопросы экономики важный в первую
очередь, сообщает "Интерфакс".
Напомним, первая
полномасштабная встреча президентов США и России пройдет 16 июля после 13.00. В
свою очередь Трамп отмечал, что не зависимо от ее итогов, его в любом случае
раскритикую на Родине.
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