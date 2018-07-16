Они приехали со всего мира

Они приехали со всего мираС 14 по 15 июля во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике прошел XVIII Международный праздник Огурца. В этом году его посетили делегации из Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора.Огуречный фестиваль в формате open-air стал одним из ключевых событий, прошедших в рамках проекта ««Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018».По словам генерального директора ВСМЗ Игоря Конышева, музей является достаточно популярным среди туристов по сравнению с другими музеями «Золотого кольца» России: по статистике, на него приходится 40-45 % от общего количества всех посещений. «Для нас это не предел, – отмечает Игорь Валерьевич. – Мы хотим расти дальше: создавать новые событийные мероприятия и развивать те, которые уже давно стали брендом музея-заповедника».В ближайшее время музей готовится подписать соглашение о сотрудничестве с Департаментом по туризму и инновациям Новой Аквитании (Франция). Первым событием в рамках соглашения станет джазовый фестиваль, который планируют провести во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике уже в следующем году.В 2018-ом на Празднике Огурца можно было заметить много нововведений. Среди основных – большое количество интерактивных площадок, посвященных главной теме года – мировому первенству по футболу; выступления зарубежных коллективов и звезд телевизионных проектов Первого канала Евгения Кунгурова и Сергея Михайлина, а также первого профессионального оркестра шотландских волынок и барабанов в России.Символ огуречного фестиваля – летающий Огурчик – нашел своего счастливого обладателя в этот же день. Огурец-чемпион попал на огород к одному из местных жителей – Роману Зайцеву, которому и достался главный приз от музея-заповедника.