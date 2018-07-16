Судья из Аргентины Нестор Питана, работавший в финальном матче чемпионата мира, удивил не только рядовых болельщиков, но и мэтров футбола. В частности, решения арбитра привели в ужас именитого тренера Жозе Моуринью.

Судья из Аргентины Нестор Питана, работавший в финальном матче чемпионата мира, удивил не только рядовых болельщиков, но и мэтров футбола. В частности, решения арбитра привели в ужас именитого тренера Жозе Моуринью."После такого пенальти я не думаю, что это мой вид спорта. Я за систему VAR, но не в таком виде. Я поддерживал введение системы видеоповторов, когда она четко отслеживает серьезные ошибки, чтобы их не было. Но сейчас это другая концепция: одни могут думать, что есть повод для пенальти, а другие – нет", – заявил Моуринью.По мнению тренера, в финальном матче мундиаля не было четко видно нарушение правил. "Как Перишич мог прыгать, держа руки по швам? Как он мог среагировать, когда в метре от него французский игрок? Это финал, не рядовой матч, и решение на основе VAR может повлиять на игру.За это назначать пенальти было необоснованно. Для меня этот ЧМ останется в памяти как ЧМ имени VAR", – отметил специалист.Разделяет мнение тренера полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич. "Мы играли хорошо и сегодня были лучшей командой на поле. Но лучшие команды не всегда побеждают. Второй пропущенный гол стал поворотным моментом в матче. Мы были удивлены, когда судья прибегнул к помощи VAR. Да и вообще, мы были удивлены работой арбитра", – сказал футболист после матча.Капитан гордится своей командой и считает, что судья убил Хорватию. "Можно сказать, что моей команде сегодня просто не повезло. Я действительно считаю именно так. И каждый в нашей команде думает так же. Перед первым голом он поставил штрафной, хотя на мой взгляд, фола там не было. Франция открыла счет. Но мы вернулись в игру, демонстрировали отличный футбол, а судья поставил пенальти. Такие моменты всегда убивают команду", – пояснил Модрич.По итогам чемпионата мира Лука был признан лучшим игроком турнира, но этот трофей его не порадовал, передает. "Подняла ли мне хотя бы немного настроение награда лучшему игроку турнира? Нет, конечно же! Ведь мы проиграли. Все, к чему я стремился, – это победа Хорватии.Мы сражались до самого конца и гордимся тем, чего добились и как сегодня сыграли. К сожалению, этого оказалось недостаточно", – сообщил он.Поддержал коллегу форвард сборной Дании Юссуф Поульсен. Он раскритиковал решение о назначении пенальти в финале ЧМ. По мнению футболиста, рука полузащитника хорватов Ивана Перишича в роковом эпизоде находилась в естественном положении. "Думаю, в следующем сезоне всем игрокам надо отрезать себе руки из-за VAR", – написал Поульсен в соцсети.Напомним, сборная Франции по футболу впервые с 1998 года выиграла чемпионат мира. В финальном матче на стадионе "Лужники" французы обыграли хорватов со счетом 4:2, пишет . В начале игры балканцы смотрелись на поле гораздо лучше, однако в ход матча вмешался судья. Арбитр из Аргентины Нестор Питана усмотрел игру рукой в исполнении Ивана Перишича в собственной штрафной и назначил спорный 11-метровый, который стал нокаутом для Хорватии.