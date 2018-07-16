Российский монтажник погиб на стройке Белорусской АЭС. Несчастный случай при падении с высоты произошел 16 июля.

Российский монтажник погиб на стройке Белорусской АЭС. Несчастный случай при падении с высоты произошел 16 июля.По данным ТАСС, ведется расследование причин и обстоятельств несчастного случая. Пресс-служба министерства энергетики Республики Беларусь уже подтвердила данные об инциденте.Белорусская АЭС строится около города Островец Гродненской области. Генподрядчиком стройки является "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Первый энергоблок БелАЭС планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году, второй – в 2020 году.