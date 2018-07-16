Авария произошла в центре города в минувшие выходные

Авария произошла в центре города в минувшие выходныеНа Советской улице в центре Костромы водитель BMW насмерть сбил 20-летнюю девушку.Как сообщает , авария произошла поздно вечером в субботу, 14 июля. Возле дома №111 девушка попала под колеса иномарки, за рулем которой находился 19-летний юноша. Из-за сильного удара она отлетела на несколько метров. Пешеход скончалась от полученных травм на месте происшествия.Молодой человек неоднократно нарушал правила дорожного движения. За два года, что у него есть права, юноша получил 12 штрафов. В момент аварии он был трезв.По данному факту полиция начала проверку.