Ученые
из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, как
можно предотвратить онкологию. Они рассказали, какие продукты позволят избежать
этого страшного заболевания.
Ученые
из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, как
можно предотвратить онкологию. Они рассказали, какие продукты позволят избежать
этого страшного заболевания.
Оказывается, отличной профилактикой рака
служит употребление омега-3 жирных кислот. Более того, насыщенный этими
элементами рацион может таже остановить рост и распространение опухоли.
По мнению специалистов, этому
способствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA. Они образуются
в организме при метаболизме омега-3, передает .
Проведенные исследования показали, что соединение
убивало раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования новых
кровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями. Кроме того,
эпоксиды подавляли распространение больных клеток, останавливая формирование метастазов,
сообщает MedicalXpress.
Одними из лучших источников
омега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечки
и белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирные
кислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера при наступлении
симптомов. Кроме того, они способны помочь предотвратить хронические
заболевания, например такие, как болезни сердца и диабет.
Как писали Dni.Ru,
российские ученые разработали новые
пищевые продукты со специальными добавками. Они подбираются с таким
расчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа.