Ученые из Университета штата Иллинойс (США) выяснили, как можно предотвратить онкологию. Они рассказали, какие продукты позволят избежать этого страшного заболевания.

Ученыеиз Университета штата Иллинойс (США) выяснили, какможно предотвратить онкологию. Они рассказали, какие продукты позволят избежатьэтого страшного заболевания.Оказывается, отличной профилактикой ракаслужит употребление омега-3 жирных кислот. Более того, насыщенный этимиэлементами рацион может таже остановить рост и распространение опухоли.По мнению специалистов, этомуспособствуют эндоканнабиноидные эпоксиды EDP-EA. Они образуютсяв организме при метаболизме омега-3, передает .Проведенные исследования показали, что соединениеубивало раковые клетки у подопытных мышей и замедляло процесс образования новыхкровеносных сосудов, связанных со злокачественными тканями. Кроме того,эпоксиды подавляли распространение больных клеток, останавливая формирование метастазов,сообщает MedicalXpress.Одними из лучших источниковомега-3 являются морепродукты, грецкие орехи, яйца, дикий рис, льняные семечкии белая фасоль. Ранее стало известно, что омега-3 жирныекислоты могут быть полезны для пациентов с болезнью Альцгеймера при наступлениисимптомов. Кроме того, они способны помочь предотвратить хроническиезаболевания, например такие, как болезни сердца и диабет.Как писали Dni.Ru,российские ученые разработали новыепищевые продукты со специальными добавками. Они подбираются с такимрасчетом, чтобы продукт служил для профилактики рака конкретного органа.