Наиболее часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России по итогам прошлого года стал рак кожи. Такой типа заболевания стали лучше распознавать.

Наиболее часто диагностируемым онкологическим заболеванием в России по итогам прошлого года стал рак кожи. Такой типа заболевания стали лучше распознавать.Ежегодныйдоклад Минздрава свидетельствует о том, что в 2017 году было диагностированоболее 89 тысяч случаев онкологических заболеваний кожи, сообщает РБК, Это на4,6% больше по сравнению с показателем годом ранее.В докладеотмечает, что общее количество диагнозов онкобольных увеличилось на 3% – с599,3 тысяч до 617,2 тысяч случаев. Вторым по частоте обнаружения идет ракгруди, в 2017 году он был выявлен 70,6 тысяч раз. Обнаружение таких новообразованийстало на 16,2% чаще.Замыкаеттройку рак трахеи, бронхов и легких: в 2017 году диагностировано 62,2 тыс.случаев. Этот вид рака также показал прирост в 2,8% по частоте диагностики посравнению с 2016 годом. На четвертом и пятом местах – рак кишечника и простатыс 42,1 тыс. и 40,8 тыс. выявленных случаев соответственно.Также введомстве составили и список регионов-лидеров по числу онкобольных: первой сталаКурская область (3,24% населения). Следом идут Мордовия (3,15%) и Краснодарскийкрай (3,09%).