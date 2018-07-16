Алтайский писатель-мистик, исследователь
шаманской культуры Андрей Коробейщиков предрек скорый Апокалипсис. По его
словам, все живое на Земле погибнет через пять лет.
Алтайский писатель-мистик, исследователь
шаманской культуры Андрей Коробейщиков предрек скорый Апокалипсис. По его
словам, все живое на Земле погибнет через пять лет.
Мистик считает, что Армагеддон
будет связан с природными катастрофами. Писатель уверен, что в последнее время
природа пытается стереть человечество с лица Земли.
Он напомнил, что планета
буквально сотрясается от разных стихийных бедствий – пожаров, наводнений,
ураганов и смерчей. Коробейщиков отметил, что люди не обращают внимания на эти
факты.
Исследователь уверен, что, если человечество и дальше будет потребительски
относиться к природе, начнутся необратимые процессы. При этом он подчеркнул,
что речь идет о ближайших пяти годах.
"Мы с вами будем
свидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которого
уже никуда не спрячешься", – цитирует Коробейщикова телеканал . Сможет ли
наша планета дольше балансировать, сдерживая
разрушительные процессы, неизвестно. "Возможно, что нам не суждено увидеть даже
внуков", – заявил мистик.
Страшно то, что люди на данном этапе уже не могут исправить
ситуацию. По словам мистика, человечество стремится к саморазрушению. Спастись теоретически
возможно, только вернувшись в "каменный век": отказаться от всех технологий.