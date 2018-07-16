Алтайский писатель-мистик, исследователь шаманской культуры Андрей Коробейщиков предрек скорый Апокалипсис. По его словам, все живое на Земле погибнет через пять лет.

Алтайский писатель-мистик, исследовательшаманской культуры Андрей Коробейщиков предрек скорый Апокалипсис. По егословам, все живое на Земле погибнет через пять лет.Мистик считает, что Армагеддонбудет связан с природными катастрофами. Писатель уверен, что в последнее времяприрода пытается стереть человечество с лица Земли.Он напомнил, что планетабуквально сотрясается от разных стихийных бедствий – пожаров, наводнений,ураганов и смерчей. Коробейщиков отметил, что люди не обращают внимания на этифакты.Исследователь уверен, что, если человечество и дальше будет потребительскиотноситься к природе, начнутся необратимые процессы. При этом он подчеркнул,что речь идет о ближайших пяти годах."Мы с вами будемсвидетелями различного рода потрясений и катаклизмов. И это факт, от которогоуже никуда не спрячешься", – цитирует Коробейщикова телеканал . Сможет линаша планета дольше балансировать, сдерживаяразрушительные процессы, неизвестно. "Возможно, что нам не суждено увидеть дажевнуков", – заявил мистик.Страшно то, что люди на данном этапе уже не могут исправитьситуацию. По словам мистика, человечество стремится к саморазрушению. Спастись теоретическивозможно, только вернувшись в "каменный век": отказаться от всех технологий.