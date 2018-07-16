Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн убежден, что в России необходимо создать телепрограмму, посвященную алкогольной грамотности. Эксперт уверен, что подобный шаг поможет в борьбе с чрезмерным употреблением спиртного среди населения.

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн убежден, что в России необходимо создать телепрограмму, посвященную алкогольной грамотности. Эксперт уверен, что подобный шаг поможет в борьбе с чрезмерным употреблением спиртного среди населения.По словам специалиста, если начать продавать спиртное не в продуктовых магазинах, а в крупных алкомаркетах, то удастся реализовать идею так называемых "культурпитейщиков". Она, в свою очередь, подразумевает обучение граждан употреблению горячительного.Кроме того, Брюн заметил, что в данный момент на российском телевидении существует огромное количество программ, в которых рассказывают о правильном питании, учат путешествовать и одеваться, При этом, по его словам, существует дефицит в сфере "алкогольного образования", передает НСН."Стыдливо не рассказываем, как надо пользоваться алкоголем", – признал Брюн. Эксперт подчеркнул, что необходимо выделить "определенное место, где можно вести профилактическую работу"."Этому надо учить. Трибун для этого мало", – резюмировал нарколог. При этом Главный психиатр-нарколог Минздрава сделал оговорку о том, что, подобная программа не должна транслироваться по телевидению в то время, в которое ее могут увидеть дети.Напомним, ранее Евгений Брюн заявил, что ради несовершеннолетних необходимо запретить продажу алкогольной продукции в спальных районах и жилых домах. Специалист убежден, что сейчас многие дети вынуждены наблюдать распитие спиртного возле подъездов.