О том, какие инновационные формы и методы внедряются в программу подготовки будущих сотрудников полицейского ведомства, а также о многом другом читайте в свежем номере журнала «Полиция России».

Образование: стратегический подходО том, какие инновационные формы и методы внедряются в программу подготовки будущих сотрудников полицейского ведомства, рассказывает начальник Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя генерал-лейтенант полиции Игорь Калиниченко.Наступление по всем фронтам5 августа 2018 года исполняется 100 лет со дня рождения генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева – начальника Главного управления Внутренних войск МВД СССР. «Эпохой Яковлева» называют ветераны период с 1968 по 1986 год, когда под его руководством в войсках произошли кардинальные реформы. Именно благодаря Яковлеву они обрели структуру по примеру армии, зародился спецназ, морские части, авиация, был сформирован Военный совет, созданы военные училища и выросла плеяда командиров, принявшая на себя вызовы межнациональных конфликтов и контртеррористических операций.Юлия Рутберг: «Я играла характеры сильных женщин»Народная артистка Российской Федерации считает, что в выборе ею профессии большую роль сыграла творческая родословная, которая ведёт начало от дедушки Николая Суворова и бабушки Елены Кудельской – солистов знаменитого Ансамбля песни и пляски НКВД СССР.Эти и другие материалы читайте в печатной версии № 7 журнала «Полиция России», а также на интернет-странице издания.