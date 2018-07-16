Для большинства людей чемпионат мира по футболу – праздник. Для некоторых это лишь очередной повод позлорадствовать и
выразить не совсем адекватные мысли. Замдиректора украинского телеканала
ATR Айдер Муджабаев закатил настоящую истерику после вчерашнего финала мундиаля
в Москве, назвав первенство купленным у ФИФА и проведенным в
стране-террористе.
Для большинства людей чемпионат мира по футболу – праздник. Для некоторых это лишь очередной повод позлорадствовать и
выразить не совсем адекватные мысли. Замдиректора украинского телеканала
ATR Айдер Муджабаев закатил настоящую истерику после вчерашнего финала мундиаля
в Москве, назвав первенство "купленным у ФИФА" и проведенным в
"стране-террористе".
По его словам, благодаря чемпионату мира президент России
Владимир Путин добился всех поставленных задач. Муджабаев назвал тех, кто
восхищался первенством, "полезными идиотами". "Жму руки всем, кто
остался цельным, кто сразу понял, что к чему, и не сломался по ходу. Нас таких
много", – написал он на своей странице в Facebook.
Негодование замдиректора украинского телеканала вызвала
также фотография президента России Владимира Путина в компании с лидерами
Франции и Хорватии Эммануэлем Макроном и Колиндой Грабар-Китарович. "Он своего
добился. Всего, чего так хотел", – продолжил Муджабаев.
Украинец пошел вразнос, назвав окружающий мир "трусливым и
продажным". За прошедшим мундиалем, полагает он, последует большая война.
Что он имел в виду, автор истеричного опуса не уточнил.
Чемпионат мира по футболу в России проходил с 14 июня по 15
июля. Финальный матч состоялся накануне на стадионе "Лужники" в
Москве. За золотой кубок мундиаля схлестнулись сборные Франции и Хорватии.
В начале игры балканцы забили гол в свои ворота,
затем сравняли счет. Арбитр из Аргентины Нестор Питана усмотрел игру рукой в
исполнении хорвата Ивана Перишича в собственной штрафной и назначил спорный
11-метровый, который стал нокаутом для Хорватии.
После этого футболисты с Балкан пропустили еще два мяча и смогли забить один. В
итоге Франция победила со счетом 4:2, во второй раз став чемпионом мира по
футболу.