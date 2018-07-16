Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему болела за хорватов в финальном матче ЧМ-2018. Актриса заявила, что не испытывает симпатии к сборной Франции, потому что большинство ее игроков – выходцы из стран Африки.

Актриса Мария Кожевникова объяснила, почему болела за хорватов в финальном матче ЧМ-2018. Актриса заявила, что не испытывает симпатии к сборной Франции, потому что большинство ее игроков – выходцы из стран Африки.Кожевникова разразилась развернутым постом в своем Instagram, в котором нелицеприятно высказалась о фразцузской футбольной сборной. "Я решила болеть за Хорватию. Во-первых, потому что сборная Франция, если так ее можно назвать, состоит из Кимпембе, Манданда, Нзонзи, которые родом из Демократической Республики Конго, Дембеле из Мавритании, Сидибе и Канте из Мали, Умтити и Мбаппе из Камеруна, Погба из Гвинеи, Толиссо из Того, Матиюди из Анголы, Менди из Сенегала, Фекир из Алжира", – написала она.При этом артистка выразила уважение к капитану сборной Хорватии Луке Модричу. Она напомнила, что еще будучи шестилетним ребенком будущий футболист пережил ужасную трагедию – его дедушку повесили, а семье пришлось уехать из маленькой югославской деревни в город.Многие пользователи Сети сочли высказывание Кожевниковой расистским. "Все выше перечисленные спортсмены родились и выросли во Франции, а значит они граждане Франции!", "Это похоже на расизм и национализм", – отметили подписчики знаменитости.Эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян, в свою очередь, дал собственную оценку высказываниям Марии Кожевниковой. "Глазам своим не верю. Бывший депутат Госдумы рассуждала о том за кого она будет болеть в финале чемпионата мира и взяла на вооружение расизм?", – возмутился он.Более того, Манукян поинтересовался, знает ли актриса о том, что ее заявление удачно коррелируется с главным лозунгом чемпионата мира по футболу в России "Нет расизму". "За последние сутки так много постов на подобную тему прочел в соцсетях. Но то, что подобную ересь напишет человек, который имеет определенную узнаваемость в обществе для меня неприятное открытие", – продолжил он.Эксперт подчеркнул, что все игроки сборной Франции прежде всего французы независимо от того, откуда приехали их родители. "Если у Марии есть подобные воззрения, то ей не стоило бы ими делиться с миллионами людей. Расизмэто дикость", – резюмировал он.Стоит отметить, что в стороне не остались и деятели российского шоу-бизнеса, передает издание "Московский комсомолец".Так, певец Пьер Нарцисс заявил, что ему безразличны комментарии Кожевниковой, а также подчеркнул, что результат игры не зависит от цвета кожи.По мнению исполнителя, сейчас большинство россиян не обращают внимания на расу или национальность других людей. "Только такие, как она, могут так выражаться", – заключил певец.