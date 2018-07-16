Американские СМИ крайне нервно отреагировали на то, что
самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии
Хельсинки позже запланированного времени. При этом американский лидер опоздал
на переговоры со своим российским коллегой в президентском дворце.
Американские СМИ крайне нервно отреагировали на то, что
самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии
Хельсинки позже запланированного времени. При этом американский лидер опоздал
на переговоры со своим российским коллегой в президентском дворце.
"Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчас
находится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать", -
отреагировала на задержку Владимира Путина журналистка телеканала CNN Кэтлин
Коллинз.
Телекомпания известна своим резко отрицательным отношением к
России. CNN периодически публикует недостоверные сообщения. К примеру,
телеканал обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Вашингтона при
помощи видеоигры Pokemon Go. В российском внешнеполитическом ведомстве подобные
сообщения назвали маразмом.
Кроме того, телеканала активно продвигает тему якобы
имевшего места сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время его
предвыборной кампании. Сам глава Белого дома назвал распространение таких
сведений "охотой на ведьм", а CNN – "фейковыми СМИ".
Напомним, президенты России и США Владимир Путин и Дональд
Трамп продолжают переговоры в Хельсинки. Недавно завершилась их встреча с глазу
на глаз. Она длилась чуть дольше запланированного времени – 2 часа и 10 минут.
Перед переговорами случился небольшой курьез. Самолет
российского лидера приземлился в Хельсинки позже запланированного времени.
Глава Белого дома в долгу не остался: он опоздал на переговоры с Путиным в
президентском дворце в Хельсинки.
В настоящий момент лидеры продолжают переговоров в формате
рабочего завтра в расширенном составе. Детали встречи лидеры России и США
раскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.