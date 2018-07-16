Американские СМИ крайне нервно отреагировали на то, что самолет президента России Владимира Путина приземлился в столице Финляндии Хельсинки позже запланированного времени. При этом американский лидер опоздал на переговоры со своим российским коллегой в президентском дворце.

Американские СМИ крайне нервно отреагировали на то, чтосамолет президента России Владимира Путина приземлился в столице ФинляндииХельсинки позже запланированного времени. При этом американский лидер опоздална переговоры со своим российским коллегой в президентском дворце."Я потрясена тем, что президент страны, которая сейчаснаходится под санкциями, заставляет лидера свободного мира ждать", -отреагировала на задержку Владимира Путина журналистка телеканала CNN КэтлинКоллинз.Телекомпания известна своим резко отрицательным отношением кРоссии. CNN периодически публикует недостоверные сообщения. К примеру,телеканал обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела Вашингтона припомощи видеоигры Pokemon Go. В российском внешнеполитическом ведомстве подобныесообщения назвали маразмом.Кроме того, телеканала активно продвигает тему якобыимевшего места сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время егопредвыборной кампании. Сам глава Белого дома назвал распространение такихсведений "охотой на ведьм", а CNN – "фейковыми СМИ".Напомним, президенты России и США Владимир Путин и ДональдТрамп продолжают переговоры в Хельсинки. Недавно завершилась их встреча с глазуна глаз. Она длилась чуть дольше запланированного времени – 2 часа и 10 минут.Перед переговорами случился небольшой курьез. Самолетроссийского лидера приземлился в Хельсинки позже запланированного времени.Глава Белого дома в долгу не остался: он опоздал на переговоры с Путиным впрезидентском дворце в Хельсинки.В настоящий момент лидеры продолжают переговоров в форматерабочего завтра в расширенном составе. Детали встречи лидеры России и СШАраскроют на предстоящей совместной пресс-конференции.