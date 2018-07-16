Опять пожар. В эти выходные в Струнино полностью выгорел частный дом. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось за час, были привлечены 3 единицы техники и 8 человек.

Опять пожар. В эти выходные в Струнино полностью выгорел частный дом. Площадь возгорания составила 70 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар спасателям удалось за час, были привлечены 3 единицы техники и 8 человек. Известно, что пострадавших нет.