На этот статус претендуют 76 населенных пунктов

На этот статус претендуют 76 населенных пунктовСмотр-конкурс «Самая красивая деревня» подошел к заключительному этапу. Жюри сообщат результаты в сентябре.Сейчас комиссия проведет выездные заседания с экспертизой населенных пунктов. Всего на почетный статус претендуют 76 деревень и сел. Больше всего заявок подали жители Суздальского, Вязниковского и Собиновского района - 22, 1 и 9 соответственно.Гран-при конкурса получат на развитие по 150 тысяч рублей. Победители своей группы - по 80 тысяч. Деревни, занявшие вторые места, - по 50 тысяч рублей. «Бронзовому» достанется приз в 30 тысяч.