Защищал насильника незаконным методом. Октябрьский районный суд признал виновным бывшего адвоката. Стало известно, что, защищая своего обвиняемого в изнасиловании 17 летней девушки, юрист пытался её подкупить за 300 тысяч рублей. Действовал через свидетеля этого дела.

Защищал насильника незаконным методом. Октябрьский районный суд признал виновным бывшего адвоката. Стало известно, что, защищая своего обвиняемого в изнасиловании 17 летней девушки, юрист пытался её подкупить за 300 тысяч рублей. Действовал через свидетеля этого дела. Для этого адвокат неоднократно угрозами склонял его сотрудничеству, при этом шантажируя мужчину распространением в интернете порочащих его репутацию сведений. В итоге свидетель всё-таки сдал адвоката полиции. Суд лишил его адвокатского статуса и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 400 часов.