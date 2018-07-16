Огуречное настроение заразительно. Международный праздник огурца, проходивший в эти выходные в Суздале, собрал более 8 тысяч гостей со всего мира. Похрустеть зелёным символом праздника приехали туристы из Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора. В этом году праздник огурца был посвящён Чемпионату мира по футболу.

Огуречное настроение заразительно. Международный праздник огурца, проходивший в эти выходные в Суздале, собрал более 8 тысяч гостей со всего мира. Похрустеть зелёным символом праздника приехали туристы из Франции, Болгарии, Гренады, Великобритании и Эквадора. В этом году праздник огурца был посвящён Чемпионату мира по футболу. В связи с этим для гостей Суздаля было организовано множество интерактивных площадок, где каждый мог поболеть за свою команду. Также гостей гулянья своими выступлениями порадовали зарубежные коллективы, звезды телевизионных проектов и уникальный оркестр шотландских волынок и барабанов.