Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле на своей официальной странице в Twitter прокомментировал достижения французского нападающего Килиана Мбаппе.

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии по футболу Пеле на своей официальной странице в Twitter прокомментировал достижения французского нападающего Килиана Мбаппе.В финале чемпионата мира 19-летний Мбаппе забил мяч и стал самым молодым автором гола в финалах турнира после Пеле, который в 17 лет отличился в финале победного чемпионата мира-1958. Ранее Мбаппе также стал вторым по возрасту после Пеле футболистом, который смог оформить дубль в матчах чемпионата мира."Если Килиан будет и дальше повторять мои рекорды, возможно, мне придется смахнуть пыль с моих бутс", — написал 77-летний Пеле.