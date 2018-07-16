За считаные часы до переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа произошло ЧП. В столице Финляндии Хельсинки, где пройдет саммит двух стран, произошли перебои в подаче электроэнергии, из-за чего нарушилось движения поездов.

За считаные часы до переговоров президентов России и СШАВладимира Путина и Дональда Трампа произошло ЧП. В столице Финляндии Хельсинки,где пройдет саммит двух стран, произошли перебои в подаче электроэнергии, из-зачего нарушилось движения поездов.Сбой планируется устранить уже сегодня. Между тем финскаягосударственная телерадиокомпания Yle отметила, что власти пока не называютпричины проблем с подачей электроэнергии.Власти финской столицы предупреждают, что в ближайшие парудней гостям города нужно быть готовыми к изменениям в графике движениятранспорта. Из-за саммита в Хельсинки будет передвигаться множество кортежей,некоторые улицы перекроют.При этом полицейские финской столицы уже перекрыли доступ кдворцу, где пройдут переговоры президентов России и США, пишет РИА Новости.Сообщается, что правоохранители расставили рамки, прохожим и туристамобъясняют, что площадь у дворца нужно обходить.В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдут долгожданныеполноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государствобсудят текущее состояние российско-американских отношений. Ожидается, чтопрезиденты затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.Перед встречей со своим российским коллегой глава Белогодома проводит переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинисте. После этогопрезидент США вернется в отель, а оттуда направится на встречу с ВладимиромПутиным, пишет .Начало двухстороннего саммита запланировано на 13:00. Лидерыпообщаются в формате тет-а-тет, а по итогам переговоров дадут совместнуюпресс-конференцию.