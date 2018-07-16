За считаные часы до переговоров президентов России и США
Владимира Путина и Дональда Трампа произошло ЧП. В столице Финляндии Хельсинки,
где пройдет саммит двух стран, произошли перебои в подаче электроэнергии, из-за
чего нарушилось движения поездов.
За считаные часы до переговоров президентов России и США
Владимира Путина и Дональда Трампа произошло ЧП. В столице Финляндии Хельсинки,
где пройдет саммит двух стран, произошли перебои в подаче электроэнергии, из-за
чего нарушилось движения поездов.
Сбой планируется устранить уже сегодня. Между тем финская
государственная телерадиокомпания Yle отметила, что власти пока не называют
причины проблем с подачей электроэнергии.
Власти финской столицы предупреждают, что в ближайшие пару
дней гостям города нужно быть готовыми к изменениям в графике движения
транспорта. Из-за саммита в Хельсинки будет передвигаться множество кортежей,
некоторые улицы перекроют.
При этом полицейские финской столицы уже перекрыли доступ к
дворцу, где пройдут переговоры президентов России и США, пишет РИА Новости.
Сообщается, что правоохранители расставили рамки, прохожим и туристам
объясняют, что площадь у дворца нужно обходить.
В понедельник, 16 июля, в Хельсинки пройдут долгожданные
полноценные переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Главы государств
обсудят текущее состояние российско-американских отношений. Ожидается, что
президенты затронут темы Сирии, Украины, экономические и другие вопросы.
Перед встречей со своим российским коллегой глава Белого
дома проводит переговоры с лидером Финляндии Саули Ниинисте. После этого
президент США вернется в отель, а оттуда направится на встречу с Владимиром
Путиным, пишет .
Начало двухстороннего саммита запланировано на 13:00. Лидеры
пообщаются в формате тет-а-тет, а по итогам переговоров дадут совместную
пресс-конференцию.