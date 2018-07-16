Производитель планирует закончить производство легендарной модели. Сборочная линия будет закрыта в конце июля этого года.
Производитель планирует закончить производство легендарной модели. Сборочная линия будет закрыта в конце июля этого года.
Стало известно, что 13 июля на АвтоВАЗе был изготовлен последний кузов этого автомобиля. В Сети появилась фотография кузова с плакатом со словами: "сварка последнего кузова".
До конца текущего месяца должно быть закончено 650 автомобилей, передает автопортал Drom.ru. В компании подтвердили информацию. "Lada Priora покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora”, – цитирует пресс-службу АвтоВАЗа Rg.ru.
Модель собирали на третьей нитке конвейера завода АвтоВАЗ в Тольятти. Теперь там будут производить только модификации внедорожника "Lada
4х4".
Ранее появились данные о продлении в отношении Lada Priora одобрения типа транспортного средства (ОТТС) до декабря 2019 года. Однако, как писали СМИ, это произошло из-за ошибки сертификационного органа.
Производство Lada Priora началось в 2007 году. В мае текущего года появились сообщения о снятии модели с конвейера.