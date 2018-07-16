К теме подбора ухода по типу кожи приходится возвращаться снова и снова. Происходит это потому, что с неправильного ухода или его отсутствия начинаются все последующие состояния и изменения – как говорится, результат налицо.

К теме подбора ухода по типу кожиприходится возвращаться снова и снова. Происходит это потому, что снеправильного ухода или его отсутствия начинаются все последующие состояния иизменения – как говорится, результат налицо.Важные процессы, которыепроисходят внутри и питают наш организм изнутри, естественно отвечают и завнешние проявления, как и всегда, отмечу – только системность в решениевопросов внутренних и внешних всегда дает выраженный результат.Итак, про кожу. Cреди млекопитающих человек имеет самуюнежную и незащищенную кожу. При этом данный орган, площадью более двухквадратных метров часто диктует нам как жить. Вспомните фразы "чувствоватькожей" или "до мурашек", "побывать в чьей-то шкуре" и другие – у кожи естьнемножко собственного "мозга" и масса клеток, рецепторов, отвечающих за нашусвязь с внешним миром.Организм, очень умная система,устроен так, что кожа "финансируется" внутренними ресурсами по остаточномупринципу. Вспомните, когда человек болен, мы говорим: "выглядишь не очень,плохо себя чувствуешь?". Это совершенно логично, ведь если нужно мобилизоватьресурсы, то питание отправляется к жизненно-важным органам и тканям, кожедостаются остатки. И именно поэтому так часто нам рассказывают про главныефакторы старения – чем больше ресурсов организм затрачивает на борьбу совнутренними врагами, тем меньше их остается, чтобы поддерживать фасад. Идеальнооказывать организму поддержу изнутри и снаружи.У кожи есть свой иммунитет –гидро-липидная мантия. И это напрямую связано с определением кожи по типам: унормальной кожи оптимальный баланс и в состоянии баланса кожа имеет лучшуюзащиту от внешних факторов. Жирная и сухая кожа требует соответственного специальногоухода с приведением гидро-липидной мантии в состояние баланса – добавляется активноеувлажнение или питание.С точки зрения этапов ухода –очищение, тонизирование и увлажнение/питание, все они одинаковы для любого типакожи и гармоничны именно в таком порядке и при соблюдении каждого из этапов. Авот сами средства мы подбираем индивидуально под тип кожи. Мы не просто очищаемкожу от поверхностных загрязнений, мы на некоторое время делаем ее уязвимой(для того, чтобы протолкнуть внутрь полезные вещества и подмогу клеточкам) иесли не соблюдать дальнейшие этапы – тонизирования и увлажнения, то уход можетстать совершенно не полезным мероприятием. Наряду с тем, что маркетинг сегодняагрессивный, то, что продается, не имеет цель навредить нам – важно простоуметь делать выбор. Правильно выстроенный уход – верно подобранное очищающеесредство, тоник (важный этап базового ухода) и крем помогут вам избежать многихнеоправданных трат и прежде чем обращать внимание на ноу-хау и супер-процедуры,проверьте, насколько грамотно выстроена у вас база.